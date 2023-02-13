Депутат Госдумы предложил ввести штрафы за гринвошинг
Москва, 13 февраля 2023, 12:21 — REGNUM Ввести наказание за гринвошинг как разновидность экологического обмана предложил депутат Госдумы Валерий Селезнёв (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.
«Пора задуматься над введением административной ответственности за гринвошинг как разновидность экологического обмана», — считает Селезнёв.
Парламентарий обратил внимание на то, что ряд крупных компаний, заявляя о защите окружающей среды, начали вводить плату за целлофановые пакеты, то есть воспользовались маркетинговым ходом.
Ранее в Wildberries заявили о том, что пакеты на пунктах выдачи будут платными, а средства пойдут на экологические проекты. Депутат заинтересовался конкретными проектами, на которые крупный агрегатор будет направлять деньги.
«Если это очередное проявление жадности компании, не стоит прикрываться ESG-повесткой», — советует Селезнёв.
Отметим, что гринвошинг — это в том числе обман потребителя, готового переплачивать за экологичные товары, которые на самом деле могут такими не являться.