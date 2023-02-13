Москва, 13 февраля, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Ввести наказание за гринвошинг как разновидность экологического обмана предложил депутат Госдумы Валерий Селезнёв (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.

ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Прокофьев Депутат Госдумы Валерий Селезнёв

«Пора задуматься над введением административной ответственности за гринвошинг как разновидность экологического обмана», — считает Селезнёв.

Парламентарий обратил внимание на то, что ряд крупных компаний, заявляя о защите окружающей среды, начали вводить плату за целлофановые пакеты, то есть воспользовались маркетинговым ходом.

Ранее в Wildberries заявили о том, что пакеты на пунктах выдачи будут платными, а средства пойдут на экологические проекты. Депутат заинтересовался конкретными проектами, на которые крупный агрегатор будет направлять деньги.

«Если это очередное проявление жадности компании, не стоит прикрываться ESG-повесткой», — советует Селезнёв.

Отметим, что гринвошинг — это в том числе обман потребителя, готового переплачивать за экологичные товары, которые на самом деле могут такими не являться.