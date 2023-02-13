Москва, 13 февраля, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Студент МГУ насмерть сбил женщину-пешехода на севере Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

ДТП произошло 12 февраля на улице Фестивальной.

По данным столичной прокуратуры, опубликованным в телеграм-канале, водитель Mercedes-Benz 2003 года рождения наехал на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По информации источника телеканала, за рулём иномарки находился первокурсник Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ).

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