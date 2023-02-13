Москва, , 12:13 — REGNUM Бойцы 1-й Славянской бригады поразили ангар с танками ВСУ под Донецком, видео опубликовало РИА Новости.

Работа РСЗО «Град» в зоне проведения СВО © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Отмечается, что разведка установила расположение техники ВСУ в строении, и первый же залп из РСЗО «Град» поразил цель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе специальной военной операции ВС России нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Павловки и Угледара в ДНР.

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