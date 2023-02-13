СКР выяснит, кто заставил пленного произносить на видео националистические лозунги

Москва, , 12:18 — REGNUM Следственный комитет России устанавливает личности украинских военных, заставивших пленного российского военнослужащего произносить националистические лозунги. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

«В социальных сетях размещено видео, на котором российского военнослужащего, попавшего в плен, принуждают произносить националистические лозунги», — говорится в информации.

На видео также попал наёмник из Азербайджана, который может быть причастен к расстрелу пленных, отметили в СК.

«Следственный комитет установит круг лиц, причастных к совершению данных преступлений», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске следователи возбудили уголовное дело об убийстве 76-летнего мужчины в больнице.