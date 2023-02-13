Лондон, 13 февраля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Заместитель министра транспорта Великобритании Ричард Холден не исключил, что КНР могла использовать шпионские аэростаты на территории страны. Об этом он заявил в эфире телеканала Sky News, отвечая на вопрос о возможном использовании Китаем аэростатов в Великобритании в прошлом.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Это возможно. Также возможно, я бы сказал, вероятно, что будут люди из китайского правительства, которые будут пытаться действовать как враждебное государство», — заявил политик.

По его словам, правительство страны озабочено тем, что происходит, а Китай якобы является враждебным государством.

Как передавало ИА REGNUM, американские военные сбили летательный аппарат, который вошёл в воздушное пространство США над штатом Аляска.