Reuters: членов НАТО попросят нарастить запасы оружия, истощённые поставками ВСУ

Брюссель, , 12:33 — REGNUM НАТО попросит страны, входящие в альянс, нарастить запасы вооружений, сократившиеся из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает 13 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Многие страны Североатлантического альянса ещё до начала российской спецоперации на Украине не достигли целевых показателей по запасам вооружений, так как официальные лица считали ушедшими в прошлое войны с масштабными артиллерийскими сражениями, отмечает агентство.

Однако масштабная военная поддержка Киева истощила запасы западных стран, при этом ряд факторов мешает нарастить объёмы выпуска боеприпасов. В числе причин — общемировой дефицит полупроводников, некоторых видов сырья, а также нехватка высококвалифицированных работников.

«Если бы Европе пришлось воевать с Россией, в некоторых странах боеприпасы закончились бы за несколько дней», — заявил неназванный европейский дипломат.

Представитель НАТО рассказал изданию, что изучение оставшихся запасов вооружения в альянсе только что завершилось. Вероятно, целевые показатели по запасам вооружений будут повышены.

Больше всего в странах НАТО не хватает снарядов калибра 155 мм, ракет для систем HIMARS, боеприпасов для систем ПВО IRIS-T, Patriot и Gepard — их активно используют ВСУ.

Ожидается, что решения по целевым показателям оружейных запасов будут приняты в июле на саммите НАТО, который пройдёт в Литве. По словам представителя альянса, пополнение запасов скорым не будет.

«Любые дополнительные запасы, которые у нас появятся, мы будем передавать Украине», — приводит агентство слова чиновника.

Промышленных мощностей, необходимых для быстрого наращивания производства, нет. Многие производственные линии исчезли в связи с сокращением государственных оборонных заказов.

Этот вопрос главы военных ведомств стран НАТО обсудят 14 и 15 февраля в Брюсселе в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности. При этом США и Франция уже требуют от оборонных компаний наращивания производства, говорится в публикации.