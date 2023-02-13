Брюссель, 13 февраля, 2023, 12:33 — ИА Регнум. НАТО попросит страны, входящие в альянс, нарастить запасы вооружений, сократившиеся из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает 13 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Многие страны Североатлантического альянса ещё до начала российской спецоперации на Украине не достигли целевых показателей по запасам вооружений, так как официальные лица считали ушедшими в прошлое войны с масштабными артиллерийскими сражениями, отмечает агентство.

Однако масштабная военная поддержка Киева истощила запасы западных стран, при этом ряд факторов мешает нарастить объёмы выпуска боеприпасов. В числе причин — общемировой дефицит полупроводников, некоторых видов сырья, а также нехватка высококвалифицированных работников.

«Если бы Европе пришлось воевать с Россией, в некоторых странах боеприпасы закончились бы за несколько дней», — заявил неназванный европейский дипломат.

Представитель НАТО рассказал изданию, что изучение оставшихся запасов вооружения в альянсе только что завершилось. Вероятно, целевые показатели по запасам вооружений будут повышены.

Больше всего в странах НАТО не хватает снарядов калибра 155 мм, ракет для систем HIMARS, боеприпасов для систем ПВО IRIS-T, Patriot и Gepard — их активно используют ВСУ.

Ожидается, что решения по целевым показателям оружейных запасов будут приняты в июле на саммите НАТО, который пройдёт в Литве. По словам представителя альянса, пополнение запасов скорым не будет.

«Любые дополнительные запасы, которые у нас появятся, мы будем передавать Украине», — приводит агентство слова чиновника.

Промышленных мощностей, необходимых для быстрого наращивания производства, нет. Многие производственные линии исчезли в связи с сокращением государственных оборонных заказов.

Этот вопрос главы военных ведомств стран НАТО обсудят 14 и 15 февраля в Брюсселе в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности. При этом США и Франция уже требуют от оборонных компаний наращивания производства, говорится в публикации.