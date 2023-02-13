Копенгаген, , 12:14 — REGNUM Дания передала Украине все свои самоходные артиллерийские установки Caesar, сообщает 13 февраля минобороны Украины.

САУ Caesar, переданные Киеву Министерство обороны Украины

По мнению старшего научного сотрудника Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиана Кристенсена, передача 19 французских гаубиц САУ CAESAR болезненна для Дании, стране самой необходимо это вооружение.

Ранее российский посол в Дании Владимир Барбин заявлял, что датские наёмники прибывают на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, их правительство вербовке не препятствует.

Как сообщало ИА REGNUM, датский парламент широко поддержал передачу Украине гаубиц, которые производит Франция. Некоторые из гаубиц всё ещё числятся в заказе.