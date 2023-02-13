Россия благодаря нацпроекту более чем на 1 млрд долларов увеличила экспорт продукции АПК

Москва, , 12:44 — REGNUM По итогам 2022 года Россия смогла на 12% (в денежном выражении) увеличить поставки продовольствия за рубеж. На зарубежные рынки направлено более 70 млн тонн продукции, сообщает телеграм-канал Минсельхоза РФ. По оценке специалистов Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России («Агроэкспорт»), российские регионы демонстрируют успешную диверсификацию продуктовых линеек и открытие новых стран поставок.

Сибирские фруктовые батончики будут продавать в Объединенных Арабских Эмиратах Цитата с сайта mbnso.ru

Общий прирост экспорта по новым позициям и направлениям в стоимостном выражении составил около 1,2 млрд долл. Наиболее активно внедряли новые продукты и расширяли географию поставок Белгородская область (+227,6 млн долл.), Волгоградская область (+198,6 млн долл.), Ростовская область (+174,8 млн долл.), Калининградская область (+84,1 млн долл.) и Краснодарский край (+75,4 млн долл.).

Добиться высокого уровня диверсификации удалось за счет государственных программ стимулирования экспорта продукции АПК благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» — отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки.

К примеру, в ближайшее время сибирские фруктовые батончики начнут продавать в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания ООО «Белое Дерево», которая занимается созданием полезных перекусов для всей семьи уже 20 лет, заключила эксклюзивный контракт с арабским поставщиком.

«Белое Дерево» производит батончики на основе сухофруктов. Компания сотрудничает с отечественными федеральными и региональными торговыми сетями, предприятиями общественного, школьного и детского питания, медицинскими организациями и аптеками. Теперь продукция компании будет представлена и на арабском рынке. Осенью 2021 году компания приняла участие в бизнес-миссии в Объединенные Арабские Эмираты.

Деловая поездка была организована Центром поддержки экспорта Новосибирской области благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Для бизнес-миссии эксперты регионального ЦПЭ помогли провести отбор продукции для выхода на международный рынок, составили базу зарубежных компаний из числа потенциальных покупателей и организовали встречи с иностранными контрагентами. Итогом деловой поездки стал эксклюзивный контракт с арабским поставщиком продуктов питания. Теперь батончики ООО «Белое дерево» будут продаваться в торговых сетях Объединенных Арабских Эмиратов. Специально для нового рынка компания адаптировала упаковку товара.

Агрокомплекс «Авилат» Цитата с сайта avilat.ru

«Сегодня в арабских странах обозначился устойчивый тренд на здоровый образ жизни. Люди стремятся включать в свой рацион больше полезных продуктов, поэтому батончики «Белого Дерева» успешно займут эту нишу», — рассказала руководитель регионального Центра поддержки экспорта Алина Мусиенко.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель компании «Белое дерево» Евгений Бугланов, в настоящий момент уже стартовало производство необходимой экспортной упаковки — долгожданная первая поставка в Эмираты запланирована на ближайшее время.

«Уже несколько лет мы поставляем продукцию в Гонконг, надеемся расширить контракт и дистрибуцию в торговых точках. По сути, Ближний Восток и страны Азии — это основные точки экспортного роста, однако везде есть свои сложности и тонкости. С 2019 года регулярно прорабатываем Китай, но поставки в Гонконг и материковую часть страны сильно отличаются, в том числе по объемам поставок и платежеспособности покупателей.

Что касается участия в мероприятиях ЦПЭ и РЭЦ, мы всегда проявляем интерес к ним и стараемся участвовать в максимально эффективных событиях, буквально на прошлой неделе, мы запросили информацию по бизнес-миссиям или участию в выставках в Астане и Ташкенте, ждем формирования мероприятий с поддержкой», — подчеркнул Евгений Бугланов.

Башкирский агрокомплекс «Авилат», специализирующийся на выращивании овощей в открытом и защищенном грунте, впервые начал экспортировать в 2020 году. Компания отправляет свою продукцию в Казахстан, а сейчас активно ищет партнеров в Турции и Китае, чтобы покорять дружественные рынки сельхозпродукцией Made in Russia. Возглавляет семейный бизнес женщина: мать пятерых детей и активная предпринимательница, которая успешно совмещает работу и семью.

«Вся наша продукция в основном поставляется на российский рынок, однако с 2020 года мы активно начали работать в экспортном направлении. В первую очередь наши сотрудники прошли несколько программ обучения экспорту. Используя программы господдержки, мы впервые отправили семена технической конопли в Казахстан, и сегодня эта страна — наш постоянный клиент и покупатель», — рассказала предпринимательница и глава предприятия Шафоат Хабибрахманова.

«Авилат» — это агрокомплекс с двумя основными направлениями. В тепличном комплексе выращиваются огурцы и томаты. На полях растят пшеницу, подсолнечник, рапс, сахарную свеклу, ячмень, рожь. У компании есть не только сельхозугодья и современные тепличные комплексы, но и сушильно-сортировальный комплекс с хранилищем на 33 тыс. тонн, который позволяет уменьшать потери при сушке и очистке продукции, собранной с полей, и повышает качество. «Авилат» планирует нарастить объемы экспорта семян технической конопли и активно ищет партнеров в Турции и Китае, а также будет расширять линейку поставок за пределы России. Речь идет о сортах технической конопли, разрешенных к использованию согласно постановлению российского правительства.

Тульское предприятие ООО «Армада СБ» под брендом «Дядя Тула» продолжает поддерживать и развивать традиции сахарного производства Цитата с сайта мойбизнес. рф

«Продукция из семян технической конопли — это все-таки еще не полностью сформировавшийся рынок для России. А запросов со стороны иностранных компаний гораздо больше. Семена технической конопли используются для производства масла, протеина, муки, батончиков, каш и других видов продукции для здорового питания. Кроме того, ее используют и для рыболовной прикормки и кормов для певчих птиц», — объяснила глава «Авилата» Шафоат Хабибрахманова.

В начале 2022 года тульская компания «Армада СБ» решила возродить бренд «Дядя Тула» и начала выпускать сахар-рафинад как в классическом исполнении, так и с натуральными вкусовыми добавками. Сейчас ее продукция начала покорять зарубежные рынки: чай с «Дядей Тулой» уже пьют в Казахстане, скоро к ним присоединятся сладкоежки из Азербайджана и Турции, и компания планирует расширять географию дальше.

Сейчас ООО «Армада СБ» выпускает под брендом «Дядя Тула» классический рафинад фасовкой в килограмм и полкило, а также 17 видов сахара в упаковке по 330 г с разнообразными натуральными вкусовыми добавками — корицей, кокосом, ванилью, женьшенем, прополисом, боярышником, черной смородиной и другими. Ассортимент постоянно расширяется, сейчас идут работы над запуском новых вкусов. Тульский сахар можно найти в крупных торговых сетях и супермаркетах, а также на известных маркетплейсах России. Мощности компании позволяют производить порядка 480 тонн рафинада в месяц.

Кроме сахара, компания выпускает кондитерские сливки «Роскрем». Это продукт, который входит в состав кремов, начинок для эклеров, пончиков, пирожных. Их покупают производители кондитерских изделий, от небольших пекарен до комбинатов. Производство рассчитано на 450–480 тонн продукции в месяц. И спрос уже достаточно высок: «Армада» входит в топ-4 российских производителей, например, по показателям взбиваемости, устойчивости вкуса и органолептике.

Команда «Армады» покоряет рынки ближнего зарубежья в тесном взаимодействии с региональным Центром поддержки экспорта: получает комплексную государственную поддержку по выходу на экспорт, участвует в мероприятиях ЦПЭ, включая «Час с Торгпредом». Благодаря инструментам господдержки национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а именно — услуги по сопровождению экспортного контракта, в этом году «Армада» заключила договор на поставку сахара в Казахстан. Также специалисты центра помогли найти покупателей в Азербайджане и Турции.

«При содействии правительства Тульской области и центра «Мой бизнес» нам удалось расширить возможности нашего предприятия для стабилизации работы и дальнейшего роста. Благодаря этой поддержке мы вошли в программу «Сделано в Тульской области» и воспользовались услугами регионального Центра поддержки экспорта по выходу на внешние рынки», — рассказал генеральный директор ООО «Армада СБ» Алексей Румянцев.

Реализация дальнейшего потенциала наращивания экспорта продовольствия во многом будет зависеть от эффективности региональных инструментов финансовой и нефинансовой поддержки поставок аграрной продукции на внешние рынки. Подробную информацию о доступных российскому бизнесу мерах господдержки при экспорте продукции АПК предприниматели и управленцы могут найти на сайте «Агроэкспорта» (https://aemcx.ru/).

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе производители и поставщики могут обратиться в, региональные центры поддержки экспорта и торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать).

Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Для экспортеров работает цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «Одного окна» онлайн.