Киев, 13 февраля, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся в 2023 году. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью международной деловой газете Financial Times.

STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина

По её словам, Киев «очень быстро» продвигается по пути реформ.

Отвечая на вопрос о том, не будут ли разочарованы жители страны, если Украина не вступит в Евросоюз к 2026 году, вице-премьер сравнила процесс вступления с задачей о поедании слона.

«Первая часть слона — это начало переговоров о вступлении. Украинский народ будет на каждом этапе понимать, какие есть сложности», — пояснила она, добавив, что на данном этапе препятствий для переговоров нет.

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Вице-премьер обратила внимание, что ряд европейских стран не желает, чтобы их «подталкивали к принятию каких-либо решений», а другая часть сравнивает евроинтеграцию Украины с положением некоторых стран Западных Балкан, которым не удается вступить в Евросоюз долгие годы.

Она также призвала лидеров европейских стран и других лиц быть осторожными в высказываниях, касающихся отрицательных перспектив вступления Украины в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель Брендан Коул заявил, что турне по Европе президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировало отчаяние и страх официального Киева.