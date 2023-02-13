Минск, , 12:00 — REGNUM Странам — участницам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо сплотиться и действовать вместе, не рассчитывая «тихонько отсидеться», заявил 13 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

«Если кто-то думает, что конфликт Украины и России — это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, — ничего подобного, так не будет», — сказал Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым.

По его словам, придет время, «буквально завтра, и оно потребует определяться, занимать определенную позицию».

«Со всеми нашими союзными недостатками нам придется четко определять свою политику, свою линию для того, чтобы действовать вместе. Вместе всегда проще и легче», — добавил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что перемирие между Москвой и Киевом могло быть заключено весной 2022 года, но процессу переговоров помешал Запад.

Как уточнил Глаз, документ был на «определённой стадии готовности», по его содержанию можно было вести дискуссии. Однако со стороны западных партнёров поступило мнение, что переговоры нужно прекратить.

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