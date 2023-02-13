Пекин, 13 февраля 2023, 11:58 — REGNUM Крупнейшей в мире шпионской державой с самой широкой разведывательной сетью являются США. Об этом 13 февраля заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь
© WU HONG/EPA/ТАСС

«Именно США являются крупнейшей в мире шпионской державой, обладающей самой широкой в мире разведывательной сетью», — сказал Ван Вэньбинь.

Он добавил, что Агентство национальной безопасности США прослушивает телефонные звонки и просматривает сообщения высокопоставленных чиновников Франции, Германии, Нидерландов, Швеции, Норвегии и других европейских стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД КНР заявил, что с 1 января 2022 года американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали над территорией Китая.

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