Пекин, 13 февраля, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Крупнейшей в мире шпионской державой с самой широкой разведывательной сетью являются США. Об этом 13 февраля заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге.

WU HONG/EPA/ТАСС Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь

«Именно США являются крупнейшей в мире шпионской державой, обладающей самой широкой в мире разведывательной сетью», — сказал Ван Вэньбинь.

Он добавил, что Агентство национальной безопасности США прослушивает телефонные звонки и просматривает сообщения высокопоставленных чиновников Франции, Германии, Нидерландов, Швеции, Норвегии и других европейских стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД КНР заявил, что с 1 января 2022 года американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали над территорией Китая.