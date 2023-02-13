Пекин, , 11:58 — REGNUM Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член политбюро ЦК КПК Ван И в ходе посещения России обсудит международную ситуацию и дальнейшее развитие двусторонних отношений. Об этом 13 февраля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ван И © Ji Chunpeng/Global Look Press

Он сообщил, что с 14 по 22 февраля Ван И будет находиться в турне по Европе, в рамках которого посетит Россию. Точные даты посещения России дипломатом из Китая он не назвал.

«Во время визита Ван И проведет углубленный обмен мнениями с российской стороной по вопросу дальнейшего развития двусторонних отношений, а также по актуальным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес», — уточнил Ван Вэньбинь.

Как передавало ИА REGNUM, Ван И также посетит Францию, Италию и Венгрию.

Напомним, что КНР потребовала от США объяснений после статьи о подрыве «Северных потоков». МИД КНР заявил о поддержке расширения БРИКС.