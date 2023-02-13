Москва, 13 февраля, 2023, 11:50 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли из танка французских военкоров, которые отправились в Донбасс, в расположение российского подразделения в районе Кременной и Сватово. Об этом 13 февраля пишет обозреватель РИА Новости Елена Караева.

Виктор Антонюк/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ

«Не увидеть надпись PRESS на их касках и бронежилетах было невозможно. Всех трёх взял на прицел украинский танк», — говорится в статье.

Сообщается, что на выручку гражданам страны НАТО пришли российские военные.

По материалам этой поездки французский режиссёр Режис Ле Соммье снял фильм «Они готовы принять смерть», который вышел на платформе Omerta Media.

«Нигде больше честный рассказ о происходящем в зоне СВО от западного журналистского корпуса увидеть и услышать невозможно», — пишет Караева.

По её словам, в этом фильме содержится правда о том, за что сражается российская армия, и о том, за что воины готовы отдать жизнь.