Москва, 13 февраля, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Коллективный Запад, который продолжает всячески цепляться за ускользающее господство, смотрит на другие страны как на объекты колониального порабощения. Об этом 13 февраля заявил директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В ходе круглого стола на тему колониализма Нарышкин рассказал о колониальных деяниях Запада в прошлом.

«Нынешним деятелям Запада свойственно утверждать, что положение их стран якобы обусловлено эффективностью демократических институтов», — заявил он, добавив, что обеспеченность неоколониальных держав построена на крови, насильственном перераспределении, распределении средств в ущерб странам, не входящим в «золотой миллиард».

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По его словам, многие партнёры России из стран Азии и Африки с надеждой смотрят на Москву, а также выступают в поддержку российских инициатив. Приводя слова Жозепа Борреля о том, что Евросоюз — цветущий сад, окруженный джунглями, Нарышкин подчеркнул, что история ничему не научила западные страны.

«Изо всех сил цепляясь за ускользающее господство, так называемый коллективный Запад продолжает мыслить в прежней парадигме колониализма, благозвучно именуемой порядком, основанным на правилах», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, США намерены забросить группы наёмников-джихадистов на территорию России и других стран СНГ для совершения терактов, в том числе против иностранных дипломатов.