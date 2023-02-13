Луганск, 13 февраля, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Военный эксперт, офицер Андрей Марочко заявил, что сейчас идет планомерное продвижение российских войск небольшими темпами с использованием современной техники, Вооруженные силы России выдавливают ВСУ на всех участках на линии фронта.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

По его словам, действия наступательного характера присутствуют на всей линии боевого соприкосновения, но это не является полномасштабным наступлением.

«Сейчас новая тактика и стратегия у командования. Времена изменились, изменились средства поражения, наблюдения, контроля», — отметил эксперт в эфире телеканала «Россия 24».

Марочко пояснил, что Вооруженные силы России планомерно продвигаются небольшими темпами, занимают более выгодные позиции, новые территории, выдавливая противника на всех участках местности.

Он также отметил, что украинская пропаганда безуспешно дискредитирует российских военнослужащих.

«Потому что в тех городах и районах, которые мы освободили, местные жители как раз говорят о том, что приходят освободители, а не оккупанты», — отметил офицер.

Как передавало ИА REGNUM, украинские войска пытались контратаковать позиции Вооружённых сил России на краснолиманском направлении, однако отступили с потерями. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу и миномёт ВСУ.