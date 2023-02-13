Пекин, , 11:37 — REGNUM Американские аэростаты с 1 января 2022 года более десяти раз незаконно пролетали над территорией Китая, сообщили 13 февраля в министерстве иностранных дел КНР.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Там отметили, что незаконный вход американских воздушных шаров в воздушное пространство других государств является «обычным явлением».

«Только с прошлого года американские аэростаты более 10 раз незаконно пролетали в воздушном пространстве Китая», — сообщили в МИД КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение последних нескольких дней американские истребители перехватили два летающих объекта над воздушным пространством Аляски и Канады, а также сбили китайский аэростат над Атлантикой, который властями США был объявлен «разведывательным».

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