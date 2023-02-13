Москва, 13 февраля, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Видео с ещё одной предполагаемой казнью бывшего бойца ЧВК «Вагнер» появилось в Сети. Об этом 13 февраля сообщает «Московский комсомолец».

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

В начале ролика 44-летний Дмитрий Якущенко рассказывает, как сбежал с фронта и добровольно сдался в плен ВСУ, а также заявил, что намерен воевать против российской армии.

Затем он рассказывает, как на улице Днепропетровска получил удар по голове и потерял сознание, после чего очнулся в подвале и узнал, что его будут судить.

В декабре 2019 года Якущенко был осуждён на 19 лет за убийство и разбой.

Напомним, в ноябре 2022 года похожая история произошла с ещё одним бывшим бойцом ЧВК «Вагнер» Евгением Нужиным.