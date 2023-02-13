В Вологодской области на участке газопровода «Трансгаз Ухта» произошло возгорание

Вологда, , 11:27 — REGNUM В Вологодской области загорелся газопровод. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар на газопроводе © Дмитрий Миненков/РИА Новости

Инцидент произошёл на участке газопровода «Трансгаз Ухта» в Нюксенском округе.

«Горение на участке газопровода «Трансгаз Ухта» в Нюксенском округе. Подразделения выехали», — говорится в сообщении.

Впоследствии факельное горение прекратилось. Участок, на котором произошел пожар, перекрыт. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске следователи возбудили уголовное дело об убийстве 76-летнего мужчины в больнице.