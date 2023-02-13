Вологда, 13 февраля, 2023, 11:27 — ИА Регнум. В Вологодской области загорелся газопровод. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Дмитрий Миненков/РИА Новости Пожар на газопроводе

Инцидент произошёл на участке газопровода «Трансгаз Ухта» в Нюксенском округе.

«Горение на участке газопровода «Трансгаз Ухта» в Нюксенском округе. Подразделения выехали», — говорится в сообщении.

Впоследствии факельное горение прекратилось. Участок, на котором произошел пожар, перекрыт. По предварительным данным, пострадавших нет.

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