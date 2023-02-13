Москва, , 11:24 — REGNUM На строительство трассы М-12 Москва — Казань будет направлено еще 30 млрд рублей. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба правительства России.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Уточняется, что движение до Казани может быть открыто до конца текущего года. Дополнительные денежные средства направят из резервного фонда правительства России. Это позволит досрочно ввести в эксплуатацию участок автотрассы в Московской области, протяженность которого составит 42,5 км.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтрансу контролировать эффективность использования выделенных средств.

Отмечается, что автодорога М-12 пройдет от Москвы до Казани, будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени. Эта автомагистраль станет частью международного транспортного коридора «Россия» и сможет значительно улучшить торговые связи со странами Азии.