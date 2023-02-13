В Херсонской области силовики проверяют деятельность экс-депутата, подозреваемого в экстремизме

Херсон, , 11:27 — REGNUM В Херсонской области представители правопорядка проверяют деятельность бывшего украинского депутата и педагога, которого подозревают в экстремизме и оправдании фашизма. Об этом 13 февраля сообщили в региональном МВД.

Тень нацизма Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, 49-летний бывший политик, который позиционирует себя краеведом, в свих публикациях оправдывал фашизм и продвигал идеи его реабилитации. Уточняется, что мужчина не только ведёт деструктивную деятельность, но и отрицает вхождение региона в состав Российской Федерации.

«Подозреваемый является автором свыше 20 книг, по предварительной оценке специалистов, искажающих историю и имеющих экстремистское содержание, в том числе продвигая идеи национализма», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

В настоящее время литература изучается экспертами и лингвистами. В случае выявления экстремистского содержания мужчине предложат покинуть территорию России.

Как сообщало ИА REGNUM, артиллеристы Вооружённых сил России в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожили под Херсоном гаубицу, а также миномёт ВСУ.