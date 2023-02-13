Певица Рианна подтвердила вторую беременность
Вашингтон, 13 февраля 2023, 11:18 — REGNUM Американская певица Рианна беременна вторым ребёнком, это подтвердил представитель артистки, 12 февраля сообщает The Hollywood Reporter.
Рианна выступила на Супербоуле 12 февраля. Мероприятие прошло на State Farm Arena в Глендейле (штат Аризона). Певица вышла на сцену впервые за пять лет и исполнила хиты We Found Love, Where Have You Been, Diamonds и другие.
Рианна станет матерью во второй раз. Она вместе с музыкантом A$AP Rocky воспитывает девятимесячного сына.