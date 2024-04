Вашингтон, 13 февраля, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Американская певица Рианна беременна вторым ребёнком, это подтвердил представитель артистки, 12 февраля сообщает The Hollywood Reporter.

ImagePressAgency/face to face/Global Look Press Рианна

Рианна выступила на Супербоуле 12 февраля. Мероприятие прошло на State Farm Arena в Глендейле (штат Аризона). Певица вышла на сцену впервые за пять лет и исполнила хиты We Found Love, Where Have You Been, Diamonds и другие.

Рианна станет матерью во второй раз. Она вместе с музыкантом A$AP Rocky воспитывает девятимесячного сына.