Сенатор Джабаров: «великим событием» февраля стала бы капитуляция Украины

Москва, , 11:24 — REGNUM Капитуляция Украины может стать одним из «великих событий», анонсированных главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Об этом заявил 13 февраля первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Владимир Джабаров © Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Он отметил, что давно не верит ничем не обоснованным заявлениям официального Киева. Иногда руководство Украины выдаёт за явь нечто, «что им приснится».

«Может быть, капитуляция от Украины?» — сказал сенатор РИА Новости, комментируя слова Кулебы.

Джабаров призвал спокойно относиться к словам украинских политиков и «делать своё дело».

Как сообщало ИА REGNUM, Кулеба ранее заявил, что 23 и 24 февраля произойдут «великие события, которые запомнит Россия». Он пояснил, что в Нью-Йорке в эти дни ожидается принятие ряда политических и дипломатических решений.