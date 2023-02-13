Москва, 13 февраля, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Капитуляция Украины может стать одним из «великих событий», анонсированных главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Об этом заявил 13 февраля первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Владимир Джабаров

Он отметил, что давно не верит ничем не обоснованным заявлениям официального Киева. Иногда руководство Украины выдаёт за явь нечто, «что им приснится».

«Может быть, капитуляция от Украины?» — сказал сенатор РИА Новости, комментируя слова Кулебы.

Джабаров призвал спокойно относиться к словам украинских политиков и «делать своё дело».

Как сообщало ИА REGNUM, Кулеба ранее заявил, что 23 и 24 февраля произойдут «великие события, которые запомнит Россия». Он пояснил, что в Нью-Йорке в эти дни ожидается принятие ряда политических и дипломатических решений.