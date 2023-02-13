Экс-глава Пентагона Марк Эспер: на Западе промедлили с поставками Киеву комплексов Patriot

Москва, , 11:11 — REGNUM Поставлять Киеву зенитные ракетные комплексы Patriot уже слишком поздно. Об этом заявил бывший министр обороны США Марк Эспер в опубликованном 13 февраля разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

ЗРК Patriot Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Хорошо, что комплексы Patriot будут поставляться в скором времени, но уже слишком поздно», — сказал Эспер.

Он добавил, что Запад промедлил с поставками комплексов ПВО для ключевых городов, инфраструктуры, учебных полигонов и других объектов.

Отмечается, что пранкеры поговорили с Эспером от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, в декабре власти США сообщили, что выделяют Киеву новый пакет военной помощи на $1,85 млрд, в который войдёт батарея Patriot.