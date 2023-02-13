Варшава, 13 февраля, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Правительство Польши не считает проблемой наличие польских наёмников на территории Украины. Об этом 13 февраля заявил вице-премьер республики, министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире телеканала Polsat.

STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС Министр обороны Польши Мариуш Блащак

По его словам, к ВСУ примкнуло небольшое число граждан Польши.

«Это не большие цифры. Это искусственно созданный вопрос. Такой проблемы нет», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, будут ли подвергнуты наказанию воюющие на стороне Украины поляки, как это предусмотрено Уголовным кодексом, или же правительство примет закон об амнистии, Блащак повторил, что «это не проблема».

Министр обороны подчеркнул важность укрепления польской армии и поддержки киевского режима, а также выразил мнение о том, что боевые действия на Украине будут продолжаться ещё долго. Он акцентировал внимание на том, что исход конфликта будет зависеть от поддержки Киева Западом.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель Анджей Щесняк заявил, что Россия одержала победу в беспрецедентном экономическом противостоянии с Западом.