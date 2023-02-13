Москва, 13 февраля, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Законопроект о запрете возвращать на прежние места обитания отловленных собак внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.

Евгений Епанчинцев/ТАСС Отлов бездомных собак

Предполагается, что животных после стерилизации и чипирования будут содержать в приютах до естественной смерти или до передачи новым хозяевам.

Принятие закона серьёзно увеличит уровень безопасности граждан, убеждены парламентарии.

«Оказавшись на улице, собаки объединяются в стаи, что вызывает угрозу для населения. Считаем, что отловленную собаку необходимо содержать в приюте до конца жизни или же передавать её новым владельцам. Наши поправки в законодательство обеспечат безопасность людей», — отметил депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев.

Ранее пакет законопроектов, направленный на снижение численности бездомных животных, внесло в Госдуму заксобрание Башкирии. В частности, предполагается уничтожение бездомных собак за пределами населенных пунктов. Речь идет о собаках, которые наносят ущерб объектам охоты и диким животным.