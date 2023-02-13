Иркутск, 13 февраля, 2023, 11:04 — ИА Регнум. В Иркутске следователи возбудили уголовное дело об убийстве 76-летнего мужчины в больнице, сообщили 13 февраля в пресс-службе СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По данным следствия, в палате травматологического отделения Иркутской городской клинической больницы было обнаружено тело пожилого мужчины с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, во время посещения супруга нанесла несколько ножевых ранений мужу, от которых он скончался на месте.

После этого подозреваемая попыталась покончить с собой, после чего была экстренно госпитализирована.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иркутской области вынесли приговор работнице клининговой службы, которую обвиняли в покушении на убийство двух человек. По данным следствия, 42-летняя фигурантка в квартире в Свердловском районе Иркутска поссорилась с пожилой семейной парой.

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