Барнаул, 13 февраля, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Защитник хоккейного клуба «Динамо-Алтай» Егор Стронов перенёс операцию по удалению почки после травмы. Об этом 13 февраля сообщает «Спорт-Экспресс».

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«Егор был госпитализирован в ГБУЗ СГКБ №1 им. Н. И. Пирогова города Самары», — сообщила пресс-служба барнаульского клуба.

Отмечается, что врачи выявили повреждение левой почки. В результате операции почку сохранить не удалось. Сейчас состояние хоккеиста оценивается как стабильно тяжёлое.

Стронов получил травму в матче против ЦСК ВВС (3:6) в первенстве Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ-Б).