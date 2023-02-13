Химки, Московская область, 13 февраля, 2023, 15:18 — ИА Регнум. В 72 субъектах России до конца зимнего спортивного сезона стартовала Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», которая продолжает являться самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. Традиционно наиболее массово соревнования «Лыжня России» проводятся в Башкирии (80 тыс. участников), Татарстане (120 тыс.), Мордовии (30 тыс.), Красноярском крае (25 тыс.), Новосибирской (20 тыс.), Саратовской (45 тыс.), Свердловской (120 тыс.), Челябинской (60 тыс.) и Московской областях (20 тыс.), городах Москве (15 тыс.) и Санкт-Петербурге (20 тыс.).

Цитата из видео «Лыжня России» во Владимирской области

В 2023 году благодаря нацпроекту «Демография» и реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» центральный старт состоялся 11 февраля 2023 года на базе ОУСЦ «Планерное» городского округа Химки Московской области. Участниками стали более 10 тыс. лыжников — спортсменов и любителей в возрасте от 9 лет и старше.

«Очень много людей по всей стране приняли участие в «Лыжне России». Это значит, что люди любят спорт, спорт является важной частью их жизни. Важно, что здесь не только профессиональные спортсмены, которых тоже очень много, но и маленькие дети, пожилые люди, семьи принимают участие. Я уверен, что они не только раз в году встают на лыжню. Это образ жизни.

Поэтому, безусловно, правильно, что государство поддерживает это направление, создаёт условия для занятий спортом, строит инфраструктуру, проводит соревнования. Пример нам показывает президент, он очень спортивный человек. Всех поздравляю с отличным спортивным праздником, всем — лыжню!», — подчеркнул перед стартом министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта Российской Федерации и Федерация лыжных гонок России при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

Традиционно в адрес участников и организаторов Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» направляется приветствие российского президента Владимира Путина. Министерство спорта Российской Федерации ежегодно обеспечивает всех участников центральных стартов в субъектах Российской Федерации сувенирной продукцией (нагрудные номера, шапки и наградной атрибутикой (медали, кубки, дипломы).

Количество участников этого всенародного спортивного мероприятия неуклонно увеличивается из года в год. У этого яркого, масштабного зимнего праздника славная история, которую украшают легендарные имена и достижения лыжников разных поколений.

«Для меня это большая радость. Потому что вид спорта, который я очень люблю, может собрать одновременно такое количество участников, людей, которые, может быть, не каждый день катаются на лыжах, но с удовольствием принимают участие в «Лыжне России», — поделилась эмоциями советская и российская лыжница, общественно-политический деятель, тренер Елена Вяльбе.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренова, база «Планерная» уже не первый год принимает такие масштабные соревнования.

«Мы стараемся добавлять в программу какие-то новые элементы, создать настроение для участников, ведь это самое главное. «Лыжня России» всегда пользуется большим спросом, это самый масштабный старт в лыжных гонках. И мы отмечаем рост интереса к этому виду спорта, особенно после побед Александра Большунова на Олимпийских играх. У нас в Подмосковье 158 лыжных трасс общей протяжённостью более 600 км. И каждые выходные в зимний сезон там плотная загрузка», — пояснил он.

Рекорд по массовости на лыжне в 2023 году поставила Владимирская область — более 10 тыс. участников от 2 до 85 лет.

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«В этом году с погодой повезло. И количество участников очень большое. Поздравляю всех победителей и участников гонки, всем желаю здоровья», — отметил начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике города Владимира Марат Мангушев. В Омской области на лыжне побывал губернатор Александр Бурков. Он признался, что для него лыжи стали самым первым в жизни спортом, которым он стал заниматься юношеские годы:

«Занимаюсь лыжами и сегодня в удовольствие — а самое главное, что сегодня действительно большой праздник для всей страны и всех любителей спорта — не только лыж».

На «Лыжне России» в Оренбурге побывали 5 тыс. человек.

«Занимайтесь спортом, любите спорт! Занимаетесь лыжами, это отличный способ провести свободное время. Будьте примером для своих детей!», — призвал победитель «Лыжни России — 2023» Алексей Юртаев. В Новосибирске 11 февраля было морозно, но, несмотря на это, гонку при температуре -24° пробежали около 3 тыс. человек, а всего по области — —более 11 тыс.

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«Всем хорошего скольжения! И пусть наш пример вовлекает всё большее количество участников в лыжные праздники, в нашу большую, дружную семью!» — напутствовал собравшихся глава региона — губернатор Новосибирской области Андрей Травников. «Главное — не победа, главное — участие», — считает один из самых молодых участников гонки девятилетний Максим.

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Как сообщало ИА REGNUM, «Лыжня России» в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. Главная цель этих соревнований — привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Например, в 2002 году на старт вышли 50 тыс. лыжников из 30 субъектов Российской Федерации, тогда как в 2022 году от Камчатки до Калининграда в нашей стране стартовали уже более чем 1,5 млн любителей лыжного спорта из 72 субъектов Российской Федерации.

«Лыжня России» не только привлекает россиян к занятиям физической культурой, но и активно пропагандирует здоровый образ жизни. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Участие в забеге видных политических и государственных деятелей, глав субъектов Российской Федерации, мэров городов, демонстрирует внимание к массовому спорту представителей власти всех уровней.