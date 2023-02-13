Пекин, 13 февраля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И намерен посетить Россию, Италию, Францию, Венгрию с 14 по 22 февраля. Об этом 13 февраля заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА REGNUM Ван И

«По приглашению правительств Франции, Италии, Венгрии и России член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И посетит Францию, Италию, Венгрию и Россию», — об этом говорится на сайте МИД КНР.

Конкретные даты посещения каждой страны не уточняются.

Как передавало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай усилил свою разведывательную деятельность в странах Европы. По словам официального представителя МИД КНР Мао Нин, для того чтобы вернуть китайско-американские отношения на путь здорового и стабильного развития, власти США должны проводить позитивную и прагматичную политику в отношении Китая.