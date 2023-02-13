В США представили новый трейлер «Стражи Галактики. Часть 3»
Вашингтон, 13 февраля 2023, 11:15 — REGNUM В США показали новый трейлер фильма «Стражи Галактики. Часть 3». Премьера нового рекламного ролика состоялась во время регулярного чемпионата США по американскому футболу.
В третьей части «Стражей Галактики» команда Питера Квилла отправится в последнее путешествие, которое будет напрямую связано с прошлым Ракеты.
Режиссером фильма выступит Джеймс Ганн. В ролях — Крис Пратт, Зои Солдана, Дэйв Батиста и Вин Дизель. Мировая премьера фильма намечена на начало мая.
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