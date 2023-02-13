Вашингтон, 13 февраля 2023, 11:15 — REGNUM В США показали новый трейлер фильма «Стражи Галактики. Часть 3». Премьера нового рекламного ролика состоялась во время регулярного чемпионата США по американскому футболу.

«Стражи Галактики. Часть 3»
«Стражи Галактики. Часть 3»
Цитата из трейлера к фильму

В третьей части «Стражей Галактики» команда Питера Квилла отправится в последнее путешествие, которое будет напрямую связано с прошлым Ракеты.

Режиссером фильма выступит Джеймс Ганн. В ролях — Крис Пратт, Зои Солдана, Дэйв Батиста и Вин Дизель. Мировая премьера фильма намечена на начало мая.

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