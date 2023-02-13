Вашингтон, 13 февраля, 2023, 11:15 — ИА Регнум. В США показали новый трейлер фильма «Стражи Галактики. Часть 3». Премьера нового рекламного ролика состоялась во время регулярного чемпионата США по американскому футболу.

Цитата из трейлера к фильму «Стражи Галактики. Часть 3»

В третьей части «Стражей Галактики» команда Питера Квилла отправится в последнее путешествие, которое будет напрямую связано с прошлым Ракеты.

Режиссером фильма выступит Джеймс Ганн. В ролях — Крис Пратт, Зои Солдана, Дэйв Батиста и Вин Дизель. Мировая премьера фильма намечена на начало мая.

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