Москва, 13 февраля, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Нынешним футболистам сборной России, у которых нет возможности играть в официальных матчах, нужно терпеть. Об этом 13 февраля заявил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Михаил Терещенко/ТАСС Игорь Акинфеев

«Обидно и грустно, что это поколение попало в такую ситуацию. Могу пожелать только терпеть. На моём веку тоже было всякое», — сказал Акинфеев.

Напомним, весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия в международных турнирах.