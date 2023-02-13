Лондон, 13 февраля, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Запасы оружия в западных странах истощились из-за поставок Киеву. Об этом 13 февраля сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Если бы Европе пришлось воевать с Россией, боеприпасы закончились бы в течение нескольких дней», — приводит агентство слова европейского дипломата.

Он добавил, что запасы оружия стран НАТО достигли критически низких значений. В особенности это касается реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-мм артиллерийских орудий, боеприпасов для систем ПВО Patriot и Iris-T.

Как отмечает агентство, НАТО примет решение по увеличению запасов вооружений на саммите альянса в Вильнюсе в июле 2023 года.