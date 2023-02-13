Лондон, 13 февраля, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Лондон может поставить Киеву британские танки Challenger 2 к марту-апрелю. Такое мнение 13 февраля выразил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости.

UK Ministry of Defence/Global Look Press Танк Challenger 2

По словам дипломата, в настоящее время украинских бойцов обучают пользоваться этой техникой. Обучение проходит на территории королевства.

«Сами поставки запланированы не сейчас, это целый комплекс мероприятий, который, видимо, будет осуществлен в марте–апреле», — заявил Келин, добавив, что он внимательно следит за развитием событий.

Ранее посол сообщил, что британские власти собираются конфисковать замороженные российские активы и подготавливают свою законодательную базу для этого.

Как сообщало ИА REGNUM, директор по стратегии, технологиям и контролю над вооружениями Международного института стратегических исследований (IISS) Уильям Альберке заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц решился поставить танки Украине, желая таким образом обезопасить себя и сохранить свою должность.