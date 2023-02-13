Жителей России предупредили о новом виде мошенничества

Москва, , 10:40 — REGNUM Посредники стали использовать боты, которые бронируют все свободные слоты на сайтах визовых центров, чтобы продавать их по завышенной стоимости. Об этом 13 февраля пишет «Коммерсант».

Визовый центр © Алексей Куденко/РИА Новости

По информации издания, получение гражданами России виз в страны Евросоюза и США осложнилось не только санкциями, но и действиями неофициальных посредников, которые создают боты автоматической записи в визовые центры, перехватывающие слоты. При этом посредники требуют за эти слоты от граждан от четырех до 7,5 тысячи рублей.

Эксперты считают, что написать такую программу несложно и она, скорее всего, не будет нелегальной. Такие боты увеличивают расходы граждан и создают дополнительные задержки в получении виз, пишет издание.

Уточняется, что боты резервируют все свободные слоты на сайте визовых центров, что сильно затрудняет попытки самостоятельной записи.