СМИ сообщили о новом виде мошенничества в России
Жителей России предупредили о новом виде мошенничества
Москва, 13 февраля, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Посредники стали использовать боты, которые бронируют все свободные слоты на сайтах визовых центров, чтобы продавать их по завышенной стоимости. Об этом 13 февраля пишет «Коммерсант».
По информации издания, получение гражданами России виз в страны Евросоюза и США осложнилось не только санкциями, но и действиями неофициальных посредников, которые создают боты автоматической записи в визовые центры, перехватывающие слоты. При этом посредники требуют за эти слоты от граждан от четырех до 7,5 тысячи рублей.
Эксперты считают, что написать такую программу несложно и она, скорее всего, не будет нелегальной. Такие боты увеличивают расходы граждан и создают дополнительные задержки в получении виз, пишет издание.
Уточняется, что боты резервируют все свободные слоты на сайте визовых центров, что сильно затрудняет попытки самостоятельной записи.