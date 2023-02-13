Луганск, 13 февраля, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Украинские войска пытались контратаковать позиции ВС РФ на краснолиманском направлении, однако отступили с потерями. Об этом сообщил 13 февраля военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС РФ на боевой позиции

«В ходе боёв ВФУ не удалось прорвать наши оборонительные позиции, и, понеся потери до батальона, украинские боевики были вынуждены отступить на исходные рубежи», — рассказал Марочко.

Он добавил, что Киев не оставляет попыток контрнаступления. В рядах ВСУ происходит перегруппировка, потери восполняются.

Минобороны России сообщило 12 февраля о потерях ВСУ под Красным Лиманом, составивших до 100 человек.