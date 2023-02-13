Москва, 13 февраля, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Посольство России в Лондоне контактирует с британскими властями только в случае необходимости. Об этом 13 февраля заявил посол РФ в Британии Андрей Келин в интервью РИА Новости.

Сергей Савостьянов/POOL/РИА Новости Флаг Великобритании

«Контакты есть, но они происходят только в случае необходимости, для выполнения поручений, которые идут из столиц, в частности передача каких-то материалов», — сказал Келин.

Он добавил, что нет консультаций, которые были в прошлом и которые осуществляются в нормальной внешнеполитической работе.

Келин рассказал, что нового главу британского МИД Джеймса Клеверли он не видел.