Херсон, 13 февраля, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Артиллеристы Вооружённых сил России в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожили под Херсоном гаубицу, а также миномёт ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

По данным источника, ночью российские военнослужащие уничтожили в районе населенного пункта Молодёжное гаубицу 2СЗ «Акация» с боекомплектом и трёх бойцов ВСУ, а в районе села Львово — миномёт калибра 120 мм с боекомплектом и расчётом.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО.