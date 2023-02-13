Южно-Сахалинск, 13 февраля, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано 13 февраля в акватории Тихого океана около Курильских островов. Об этом сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

По информации агентства, эпицентр землетрясения магнитудой 5,8, которое произошло 13 февраля в 16:56 (8:56 мск), располагался в 59 километрах южнее необитаемого курильского острова Симушир. При этом очаг землетрясения находился на глубине 101 км.

Уточняется, что на острове Итуруп подземные толчки не ощущались.