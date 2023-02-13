Анкара, 13 февраля, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура одной из турецких провинций одобрила задержание свыше 30 человек в рамках расследования причин обрушения зданий в результате землетрясения. Об этом 13 января сообщил телеканал TGRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

Согласно опубликованным данным, следственные органы провинции Малатья санкционировали задержание 31 человека, которые связаны со строительными компаниями. Соответствующие ордера выданы на основании у следствия подозрений в виновности этих людей.

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Сообщается, что в Стамбуле был задержан руководитель стройплощадки и технический представитель 12-этажного жилого дома «Эмре» в Газиантепе, который обрушился в результате землетрясения. По данным следствия, у обрушившегося здания могли быть незаконно и в нарушение технического регламента срезаны колонны.

Как сообщало ИА REGNUM, профессор сейсмологии Викторианского университета в канадской провинции Британская Колумбия Эдвин Ниссен заявил, что произошедшие в Турции землетрясения вошли в десятку крупнейших подземных толчков с эпицентром на суше, которые когда-либо были зарегистрированы в мире.