Москва, 13 февраля, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Россия должна отвоевать всю территорию Украины, которая когда-то называлась Советским Союзом, отметил депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Единственный вариант — полное закрытие проекта «Украина» навсегда. Это территория России, которая когда-то называлась Советским Союзом, надо это принять, именно так идти», — рассуждает Гурулёв в телеграм-канале.

Всем не терпится, когда российские войска отодвинут врага так, что они не смогут стрелять по Донецку, отметил парламентарий.

«Я скажу, что отодвинем на сто километров, им дадут ракеты соответствующей дальности, отодвинем на 200, будет то же самое», — констатировал депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, менее чем за три дня петицию с требованием к канцлеру Германии Олафу Шольцу не способствовать эскалации конфликта на Украине, поставляя Киеву оружие, а приложить усилия для дипломатического урегулирования ситуации подписали более 246 тыс. человек.