Донецк, 13 февраля, 2023, 10:22 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщили 13 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:04 (совпадает с мск) — н. п. Тоненькое — г. Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования Украины обстреляли несколько районов Донецка, а также Макеевку и Горловку.

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