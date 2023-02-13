Вашингтон, 13 февраля, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Владелец компании SpaceX, американский предприниматель Илон Маск заявил, что не допустит использования спутников Starlink для разжигания конфликта, который может привести к третьей мировой войне. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

www. imago-images.de/Global Look Press Илон Маск

Он напомнил, что Starlink является магистральной линией связи Украины, особенно на тех участках фронта, на которых почти вся другая интернет-связь была ликвидирована.

«Но мы не допустим эскалации конфликта, который может привести к третьей мировой войне», ­— написал Маск в ответ на сообщение экс-астронавта Скотта Келли с призывом восстановить полную функциональность спутников Starlink.

Как передавало ИА REGNUM, глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что американская компания SpaceX, которая ранее ограничила доступ военных беспилотников ВСУ к спутниковой связи Starlink, должна определиться, кого она поддерживает ― Россию или Украину.